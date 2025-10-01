Impallomeni su Chivu | L’Inter sta cercando di andare oltre e contenderà lo Scudetto

Impallomeni ha espresso le proprie considerazioni circa il lavoro svolto dal tecnico rumeno: ecco le parole dell’ex calciatore. Stefano Impallomeni, ex calciatore ed esperto di calcio, ha analizzato il momento dell’ Inter in un’intervista a TMW Radio. Alla domanda se sia già nata la squadra di Cristian Chivu, Impallomeni ha risposto con cautela, ma ha sottolineato i segnali positivi che arrivano dalla squadra. Chivu, l’Inter e la visione per il futuro: «Una squadra pronta a lottare per lo Scudetto». Secondo Impallomeni, è ancora presto per parlare di una vera e propria “Inter di Chivu “, ma ha riconosciuto che la squadra sta cercando di andare oltre, cercando un’identità che si distacchi dal passato. 🔗 Leggi su Internews24.com

