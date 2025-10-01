Impagnatiello progettò per mesi l’omicidio di Giulia Tramontano La Procura fa ricorso contro il mancato riconoscimento della premeditazione

Milano, 1 ottobre 2025 – Alessandro Impagnatiello avrebbe maturato il suo proposito omicida nei mesi precedenti il 27 maggio 2023, giorno in cui uccise Giulia Tramontano, la fidanzata colpita con 37 coltellate nella loro abitazione a Senago e che di lì a poco gli avrebbe dato un figlio, Thiago. Alessandro Impagnatiello in aula per la lettura della sentenza del processo d’appello per l’omicidio di Giulia Tramontano, Milano 25 Giugno 2025 ANSAMATTEO CORNER Omicidio Tramontano, ergastolo confermato a Impagnatiello ma senza la premeditazione. La Procura generale valuta il ricorso È quanto sostiene la Procura Generale di Milano, guidata da Francesca Nanni, nel ricorso depositato ieri in Cassazione contro il mancato riconoscimento, da parte dei giudici di secondo grado, della premeditazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Impagnatiello progettò per mesi l’omicidio di Giulia Tramontano”. La Procura fa ricorso contro il mancato riconoscimento della premeditazione

In questa notizia si parla di: impagnatiello - progett

"L'ANIMA BIANCA DELLA PUGLIA" Vieste si candida a Capitale Italiana della Cultura 2028 con il progetto “L’Anima Bianca della Puglia”. Starace: "Giorno storico" - facebook.com Vai su Facebook

Impagnatiello, al fratello una procura d'urgenza (due mesi dopo il delitto) per vendere l'auto e apparire nullatenente. La sorella di Giulia: «Feccia umana» - Alessandro Impagnatiello è risultato totalmente nullatenente anche grazie a una vendita di comodo della sua auto. Come scrive milano.corriere.it

Impagnatiello, la cognata e la T-Roc dell’orrore: così Giulia Tramontano è stata oltraggiata anche dopo morta - Milano, 28 agosto 2025 – Alessandro Impagnatiello non ha mai offerto un risarcimento, neanche simbolico, ai familiari di Giulia Tramontano, la fidanzata incinta di sette mesi che ha ucciso nel maggio ... Si legge su ilgiorno.it