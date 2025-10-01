Impagnatiello la Procura fa ricorso | Ha premeditato l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Impagnatiello, 32 anni, ha ucciso la fidanzata incinta Giulia Tramontano nel maggio del 2023 a Senago (Milano). Prima dell'omicidio le ha somministrato per sei mesi topicida e ammoniaca di nascosto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: impagnatiello - procura

