Impagnatiello la Procura fa ricorso | Ha premeditato l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano
Alessandro Impagnatiello, 32 anni, ha ucciso la fidanzata incinta Giulia Tramontano nel maggio del 2023 a Senago (Milano). Prima dell'omicidio le ha somministrato per sei mesi topicida e ammoniaca di nascosto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
