Immigrazione irregolare a Fondi scoperti alloggi non dichiarati

Fondi, 1 ottobre 2025 – La Polizia di Stato, nell'ambito del rafforzamento dei servizi di controllo, ha predisposto un articolato servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Fondi, finalizzato al monitoraggio della regolarità delle presenze straniere e alla verifica del rispetto delle normative in materia di immigrazione e ospitalità. L'attività, che ha coinvolto più obiettivi sensibili individuati sul territorio, si inserisce nell'ambito dell'incessante impegno delle forze di polizia nel garantire la sicurezza e la legalità su tutto il territorio della provincia di Latina.

