Immensa piantagione di marijuana dentro un casolare | sequestrate piante per 3 milioni di euro a Palermo

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato un'estesa piantagione composta da circa 1.600 piante di marijuana situata a Partinico. Sotto sequestro anche 70 kg circa di cannabis, già pronti per essere immessi sul mercato. In particolare, i militari della Compagnia di Partinico, durante un servizio di perlustrazione e controllo del territorio, insospettiti dal forte odore di.

