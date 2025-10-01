Immatricolazioni di moto e scooter in Italia | a settembre +11%

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A settembre il mercato delle due ruote a motore chiude con una crescita complessiva a doppia cifra: +11,13% e 30.658 veicoli messi in strada. Inarrestabili gli scooter che registrano un incremento del 24,05%. Tuttavia nei primi nove mesi la flessione complessiva è del 2,42%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

immatricolazioni di moto e scooter in italia a settembre 11

© Gazzetta.it - Immatricolazioni di moto e scooter in Italia: a settembre +11%

In questa notizia si parla di: immatricolazioni - moto

Immatricolazioni di moto e scooter: +7,3% a luglio 2025

Immatricolazioni di moto e scooter: da gennaio ad agosto -3,8%

Immatricolazioni di moto e scooter in Italia: a settembre +11% - I dati relativi all’andamento delle immatricolazioni di ciclomotori, scooter e moto registrati a settembre diffusi da ... Segnala gazzetta.it

Immatricolazioni moto e scooter 2023, è record: oltre 337 mila - Il mercato nazionale di moto, scooter e ciclomotori conferma infatti il proprio primato in Europa, chiudendo il 2023 con oltre 337 mila veicoli immatricolati ... Secondo gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Immatricolazioni Moto Scooter Italia