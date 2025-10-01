Immatricolazioni di moto e scooter in Italia | a settembre +11%

A settembre il mercato delle due ruote a motore chiude con una crescita complessiva a doppia cifra: +11,13% e 30.658 veicoli messi in strada. Inarrestabili gli scooter che registrano un incremento del 24,05%. Tuttavia nei primi nove mesi la flessione complessiva è del 2,42%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Immatricolazioni di moto e scooter in Italia: a settembre +11%

In questa notizia si parla di: immatricolazioni - moto

Mercato moto in calo ad agosto, ma il vero campanello d'allarme arriva dai concessionari Con 16.202 immatricolazioni registrate, il mercato delle due ruote in Italia ha chiuso agosto con un calo del 9,27% rispetto allo stesso mese del 2024.

