Immatricolazioni auto | a settembre +4,1% ma in nove mesi -2,9% rispetto al 2024

Il mercato italiano torna in positivo a settembre nonostante l'attesa per gli incentivi statali. Crescono lentamente elettriche ed ibride alla spina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Immatricolazioni auto: a settembre +4,1%, ma in nove mesi -2,9% rispetto al 2024 - Il mercato italiano torna in positivo a settembre nonostante l'attesa per gli incentivi statali.

