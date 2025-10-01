Imbuto infernale sulla Statale 36 | code per la messa in sicurezza dopo la frana di rocce

Lecco, 1 ottobre 2025 - Code e rallentamenti a tratti sulla Statale 36 a Lecco, ma anche in città e hinterland. Proseguono le attività di messa in sicurezza della parete rocciosa da dove domenica sono crollati grossi mass i, finiti poi sia sulla linea ferroviaria Lecco - Sondrio, sia sulla SS 36. CARDINI LECCO ABBADIA LARIANA = MASSO CADUTO DALLA MASSICCIATA SULLA SUPESTRADA 36 DOPO AVER SCAVALCATO LA LINEA FERROVIARIA - 28-8-2025 Le chiusure temporanee . Per consentire ai rocciatori di operare in condizioni di sicurezza per rimuovere dal versante le porzioni rocciose ancora instabili, evitando che i detriti possano precipitare sugli automobilisti di passaggio, sono in corso chiusure temporanee della Superstrada all'altezza delle operazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Imbuto infernale sulla Statale 36: code per la messa in sicurezza dopo la frana di rocce

In questa notizia si parla di: imbuto - infernale

Imbuto infernale sulla Statale 36: code per la messa in sicurezza dopo la frana di rocce - È un punto molto critico, perché non ci sono alternative e quel tratto è l'unico collegamento tra Lecco e i paesi rivierasch ... Si legge su ilgiorno.it

Tragedia sfiorata, enorme masso precipita prima sulla ferrovia e poi sulla Statale 36. Treni bloccati e corsia chiusa per tutta la notte - È accaduto a Lecco dopo l'uscita del tunnel San Martino in direzione Nord: il macigno per puro caso non ha colpito né il convoglio né le auto in transito. Segnala msn.com