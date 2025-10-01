Imbarca acqua e affonda nell' Adige chiude il 410 Risto Boat

Domenica scorsa, 28 settembre, Legnago ha perso uno dei suoi luoghi più suggestivi: il ristorante galleggiante sull’Adige Al 410 Risto Boat. Nel giorno in cui l’attività festeggiava il suo 28° anniversario, l'imbarcazione è affondata. «Un addio che fa male, molto male», si legge nel messaggio. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: imbarca - acqua

Gaeta, pedalò imbarca acqua e rischia di affondare: salvati due adulti e una bambina

Peschereccio ormeggiato a Porto Ercole imbarca acqua e rischia di affondare

BRINDISI - L’imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua a poche decine di metri dalla scogliera. Vigili del fuoco e Guardia costiera hanno evitato il peggio con un rapido intervento - facebook.com Vai su Facebook

#Peschereccio ormeggiato a #PortoErcole imbarca #acqua e rischia di affondare #vigilidelfuoco #Grosseto #Orbetello - X Vai su X

Quanta acqua può far affondare una barca a vela - Saper calcolare quanta acqua entra nella nostra barca da una falla o da una presa a mare rotta è fondamentale per prendere delle decisioni ... Da solovela.net

Gaeta, pedalò imbarca acqua e rischia di affondare: salvati due adulti e una bambina - Due adulti e una bambina di 10 anni, a bordo di un pedalò che stava imbarcando acqua e rischiava di affondare nelle acque antistanti le grotte di Tiberio, sono stati salvati dalla guardia costiera di ... Si legge su adnkronos.com