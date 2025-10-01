Il vuoto a sinistra occupato da Francesca Albanese
Firenze, 1 ottobre 2025 – “ Tiziano Terzani ci diceva che non bisogna giustificare i terroristi, però capirli, chiedersi che cosa chiedono, che cosa vogliono. E alla fine la storia si ricorderà di questo, che sono riusciti a portare la Palestina di nuovo al centro della discussione. Stanno animando una rivoluzione globale”. Così parlò Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Prima o poi bisognerà chiedersi come abbia fatto questa distinta signora a diventare il punto di riferimento fortissimo di tutti i progressisti. Forse perché a sinistra c'è il vuoto e il primo che passa lo occupa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: vuoto - sinistra
Beatrice Venezi, l'uscita a vuoto di Michele Serra: paternale sinistra
A sinistra è inquadrata la scena avvolta nell'oscurità i protagonisti (il Battista,il boia e Salomè) scolpiti dalla luce diretta.Nella metà destra del dipinto un enorme vuoto minaccioso e buio.L'insieme fa percepire l'orrore e la violenza. #Caravaggio,La decollazione - X Vai su X
Le pagelle: Gori: 5,5 Sarebbe da senza voto, ma l'uscita a vuoto sul corner nel finale, causa il corner che decide il risultato. Le uscite non sono il suo forte... Silvestri: 6 Fino all'infortunio, fa il suo, come sempre. Pasini: 6 Mai in difficoltà. Pasini: 6,5 Oltre a difend - facebook.com Vai su Facebook