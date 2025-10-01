Lo stadio Meazza è ancora in piedi e lo resterà fino almeno al 2031. Per ora le picconate se le scambiano solo i partiti delle due coalizioni. Centrodestra e centrosinistra sono usciti divisi e ammaccati dal voto favorevole del Consiglio comunale sulla cessione dello stadio Meazza e dell’area limitrofa ai club. L’assist di Forza Italia alla maggioranza progressista prima del voto dell’aula firmato Letizia Moratti e Alessandro Sorte – "i consiglieri azzurri non voteremo contro" – ha provocato immediate reazioni già lunedì pomeriggio, prima della conclusione della seduta. La Lega, con Samuele Piscina e Silvia Sardone, ha accusato gli azzurri di essere "la stampella della maggioranza di centrosinistra", FdI, con il capogruppo a Palazzo Marino Riccardo Truppo, non è stata tenera: "La posizione di FI indebolisce il ruolo del centrodestra". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il voto divide le coalizioni. Lega e FdI sferzano FI. Verdi, appoggio esterno?