Il voto divide le coalizioni Lega e FdI sferzano FI Verdi appoggio esterno?
Lo stadio Meazza è ancora in piedi e lo resterà fino almeno al 2031. Per ora le picconate se le scambiano solo i partiti delle due coalizioni. Centrodestra e centrosinistra sono usciti divisi e ammaccati dal voto favorevole del Consiglio comunale sulla cessione dello stadio Meazza e dell’area limitrofa ai club. L’assist di Forza Italia alla maggioranza progressista prima del voto dell’aula firmato Letizia Moratti e Alessandro Sorte – "i consiglieri azzurri non voteremo contro" – ha provocato immediate reazioni già lunedì pomeriggio, prima della conclusione della seduta. La Lega, con Samuele Piscina e Silvia Sardone, ha accusato gli azzurri di essere "la stampella della maggioranza di centrosinistra", FdI, con il capogruppo a Palazzo Marino Riccardo Truppo, non è stata tenera: "La posizione di FI indebolisce il ruolo del centrodestra". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: voto - divide
Von der Leyen salva: sfiducia bocciata. Il voto divide la destra e l’asse Pd-M5s
Sì del Parlamento Ue alla risoluzione comune su Gaza (senza la parola "genocidio"). Il voto divide sia centrodestra che centrosinistra italiani
Kelly Juve, la prestazione contro il Verona divide giornali e tifosi: «La quantità di errori superano le dita di due mani». Il voto sorprende
La cronaca del voto in consiglio a #Varese sul #canile: l'opposizione si divide in 3. Forza Italia vota con la maggioranza, Lega astenuta e Fratelli contrari - X Vai su X
La cronaca del voto in consiglio a #Varese sul #canile: l'opposizione si divide in 3. Forza Italia vota con la maggioranza, Lega astenuta e Fratelli contrari - facebook.com Vai su Facebook
Una Grosse Koalition Meloni-Schlein in Italia? Scenario aperto dal voto dei putiniani, Lega e M5stelle - A Strasburgo i partiti filo putiniani italiani, Lega e M5stelle, votano contro l’adesione ... Segnala blitzquotidiano.it
Fontana: “In Lombardia infattibile il voto anticipato. Vannacci a Pontida? E’ la festa della Lega” - Con una stoccata al generale Vannacci: “Sarà a Pontida, non so, è la festa della Lega” ... Come scrive milano.repubblica.it