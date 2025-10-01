Il Volley Bergamo 1991 presenta la nuova stagione | Vogliamo essere protagonisti
Bergamo. “Vogliamo essere protagonisti”. Lo slogan del Volley Bergamo 1991 versione 202526 lo firma l’amministratore unico Andrea Veneziani, che ha inaugurato insieme alla presidente Chiara Paola Rusconi l’evento di presentazione del roster per la nuova stagione, nella sede di Autotorino a Bergamo. Oltre 200 persone presenti tra tifosi, soci, sponsor, dipendenti e membri delle giovanili tra Chorus e Olimpia. Una cornice che trasuda passione per i colori rossoblù e per la pallavolo in generale: “Ci ritroviamo dopo le emozioni estive vissute grazie alle nostre nazionali”, sottolinea la presidente, evidenziando come “il campionato italiano sia al top nel mondo”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: volley - bergamo
Il Volley Bergamo si tinge d’azzurro: Eze, Armini, Parisi e Rossini alle Universiadi
Volley Bergamo 1991: Parisi, Rossini, Armini ed Eze d’oro alle Universiadi
Volley Bergamo 1991, il campionato inizia il 6 ottobre: 8 su 13 in trasferta nel girone d’andata
La nuova collezione è qui: grinta, stile ed energia in ogni capo. Sei pronto a portare il fulmine in campo? Qual è il tuo preferito? Scrivicelo nei commenti #beachvolleybergamo #bvb #beachvolley #divisaufficiale #laspiaggiadibergamo - facebook.com Vai su Facebook
Volley Bergamo 1991, obiettivo essere protagonisti - Volley Bergamo 1991 in passerella per la presentazione ai tifosi in vista del campionato che scatta lunedì 6 ottobre. Come scrive ecodibergamo.it
La nuova veste del Volley Bergamo 1991: presentate le divise ufficiali e la partnership con Gewiss - Annunciata anche una data in più alla ChorusLife Arena: saranno 5 le partite a Bergamo ... Scrive bergamonews.it