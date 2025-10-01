Il Volley Bergamo 1991 presenta la nuova stagione | Vogliamo essere protagonisti

Bergamo. “Vogliamo essere protagonisti”. Lo slogan del Volley Bergamo 1991 versione 202526 lo firma l’amministratore unico Andrea Veneziani, che ha inaugurato insieme alla presidente Chiara Paola Rusconi l’evento di presentazione del roster per la nuova stagione, nella sede di Autotorino a Bergamo. Oltre 200 persone presenti tra tifosi, soci, sponsor, dipendenti e membri delle giovanili tra Chorus e Olimpia. Una cornice che trasuda passione per i colori rossoblù e per la pallavolo in generale: “Ci ritroviamo dopo le emozioni estive vissute grazie alle nostre nazionali”, sottolinea la presidente, evidenziando come “il campionato italiano sia al top nel mondo”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it