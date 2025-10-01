Qualsiasi decisione di spostare le partite dalle città in cui si disputeranno i Mondiali deve essere presa dalla Fifa e non da Donald Trump. Parola del vicepresidente della Fifa, Victor Montagliani, presidente della Concacaf, la confederazione che copre il Nord e Centro America e i Caraibi. Montagliani ha parlato dopo le parole del presidente degli Stati Uniti che voleva portare alcune partite fuori dalle città se avesse ritenuto che potessero essere «anche solo un po’ pericolose per la Coppa del Mondo». Trump aveva affermato che San Francisco e Seattle sono «gestite da lunatici di sinistra radicale che non sanno quello che fanno». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il vicepresidente Fifa attacca Trump: «Il calcio è più grande dei leader mondiali e dei loro regimi» (Guardian)