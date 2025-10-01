Il viaggio di Carlo in solitaria con la bandiera di BiciPace

Un lungo viaggio in solitaria, incontrando le comunità locali, immergendosi nella loro quotidianità. Sempre con la bandiera di Bicipace. Il ciclista solidale Carlo Motta ha concluso il viaggio " CiclAnde, pedalando tra i deserti e gli altipiani di Cile e Bolivia ". Partito da Malpensa il 27 agosto, nella città di Arica (Cile) ha visitato il rifugio gestito dalla ong Moe, diretto da Margarita Bustos. All’incontro ha partecipato anche il viceconsole onorario d’Italia, Antonio Martino Quezada. Motta ha quindi consegnato un regalo speciale a un giovane ospite del rifugio: la sua bicicletta. "L’associazione lavora da tempo ad Arica, e interviene con progetti che interessano disabili, adolescenti, donne, disoccupati e comunità originarie - racconta -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il viaggio di Carlo in solitaria con la bandiera di BiciPace

