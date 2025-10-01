Il turismo siciliano celebra la sua rivoluzione | viaggiare più consapevole e sostenibile
Il 27 settembre non è più una semplice giornata di fine estate per il turismo siciliano: grazie a Logos srl e alla convention Travelexpo, la Sicilia ha festeggiato la Giornata Mondiale del Turismo con un evento che unisce innovazione, formazione e investimenti. Da otto anni, la Giornata Mondiale del Turismo è diventata un appuntamento fisso per il settore siciliano. L’edizione 2025, tenutasi al San Paolo Palace di Palermo, ha offerto una full immersion di due giorni sul tema “Turismo e trasformazione sostenibile: dalla Sicilia verso la civiltà del viaggio”. Tre le aree tematiche principali: la prima ha favorito l’incontro tra buyer internazionali e operatori locali; la seconda ha ospitato momenti di formazione e dibattito su affitti brevi, privacy e trend emergenti; la terza ha coinvolto i comuni siciliani, offrendo strumenti per superare l’isolamento e promuovere la destagionalizzazione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
