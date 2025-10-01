Il tumore al seno si può battere | la prevenzione è fondamentale

Perché è così importante prevenire il tumore al seno?. “È importante prevenire il tumore al seno perché è sicuramente è la patologia più frequente nella donna: tenete presente che, statisticamente, una donna su otto, nel corso della propria vita, rischia di avere un tumore al seno e in questi ultimi anni in Italia si è avuto un deciso incremento nell’incidenza di questi casi, fortunatamente accompagnato anche da una riduzione della mortalità, con una completa guarigione da parte della paziente. Tutto ciò grazie alla diagnosi precoce, ossia all’individuazione di tumori molto piccoli, quando non sono ancora individuabili tramite palpazione”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il tumore al seno si può battere: la prevenzione è fondamentale

