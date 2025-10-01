Il trionfo di Antonella Palmisano cancellato lo sfogo della marciatrice azzurra | Mi sono rotta le pa*** | adesso si sta superando il limite
«Sono stanca. Stanca delle mie medaglie silenziose, di una marcia trattata come uno sport di Serie B». Con queste parole Antonella Palmisano, campionessa olimpica e fresca medaglia d’argento ai mondiali di Tokyo, ha scelto Instagram per denunciare quello che definisce una «mancanza di rispetto continua e sistematica». L’atleta, con i successi raggiunti negli ultimo anni nella marcia 35 km, si è imposta come una tra i nomi più importanti dell’atletica italiana. Ma questo non è bastato per evitare «l’ennesima presa in giro». Nel post pubblicato da European Athletics per promuovere gli Europei del 2026, sono state mostrate le medaglie italiane della rassegna iridata. 🔗 Leggi su Open.online
