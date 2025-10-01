Il treno della Circum è troppo affollato rissa a bordo tra i passeggeri | arrivano le forze dell'ordine

Tensioni questa mattina su un treno della Circumvesuviana: una rissa a bordo tra alcuni passeggeri ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine alla stazione di Meta di Sorrento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

