Il trailer di the carpenter’s son con nicolas cage è arrivato

Jumptheshark.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

anteprima del film “The Carpenter’s Son” con Nicolas Cage. Il nuovo film intitolato The Carpenter’s Son, diretto e scritto da Lofty Nathan, si prepara a fare il suo debutto nelle sale cinematografiche il 14 novembre. Si tratta di un’opera che unisce elementi biblici e horror, creando una narrazione intensa e inquietante ambientata in un contesto storico e religioso. Tra le attrazioni principali figurano Nicolas Cage, Noah Jupe, FKA twigs e Isla Johnston. La pellicola promette di offrire uno sguardo diverso sulla figura di Gesù attraverso una trama che esplora temi di fede, demoni e visioni apocalittiche. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

il trailer di the carpenter8217s son con nicolas cage 232 arrivato

© Jumptheshark.it - Il trailer di the carpenter’s son con nicolas cage è arrivato

In questa notizia si parla di: trailer - carpenter

The Carpenter’s Son: il teaser trailer del nuovo film con Nicolas Cage

The Carpenter’s Son | Nicolas Cage contro Satana nel primo trailer

The Carpenter’s Son | Nicolas Cage contro Satana nel primo trailer - E' stato diffuso il trailer di The Carpenter's Son, il film di Lotfy Nathan che racconta la biblica storia di Giuseppe, Maria e Gesù in un'ottica horror. universalmovies.it scrive

trailer the carpenter8217s sonThe Carpenter's Son: l'horror di Nicolas Cage su Gesù Cristo fa paura nel nuovo trailer! - Guardate il nuovo inquietante teaser trailer di The Carpenter's Son, un originale horror con Nicolas Cage ispirato al Vangelo dell'Infanzia di Tommaso. Da cinema.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Trailer The Carpenter8217s Son