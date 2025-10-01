Il trailer di the carpenter’s son con nicolas cage è arrivato
anteprima del film “The Carpenter’s Son” con Nicolas Cage. Il nuovo film intitolato The Carpenter’s Son, diretto e scritto da Lofty Nathan, si prepara a fare il suo debutto nelle sale cinematografiche il 14 novembre. Si tratta di un’opera che unisce elementi biblici e horror, creando una narrazione intensa e inquietante ambientata in un contesto storico e religioso. Tra le attrazioni principali figurano Nicolas Cage, Noah Jupe, FKA twigs e Isla Johnston. La pellicola promette di offrire uno sguardo diverso sulla figura di Gesù attraverso una trama che esplora temi di fede, demoni e visioni apocalittiche. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
