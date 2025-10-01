Il tesoro dei prati autunnali | alla scoperta delle erbe spontanee di stagione
Quando le prime piogge di settembre bagnano la terra ancora calda d’estate, nei campi e lungo i sentieri si compie un miracolo silenzioso. Le erbe spontanee autunnali tornano a popolare il paesaggio con la stessa generosità della primavera, regalando a chi sa riconoscerle un patrimonio gastronomico antico quanto la nostra civiltà contadina. In questa stagione di transizione, mentre gli alberi si tingono d’oro e i ritmi della natura rallentano, la vegetazione spontanea offre ancora tesori preziosi per arricchire la tavola con sapori autentici e dimenticati. L’autunno rappresenta infatti il secondo momento balsamico dell’anno per molte specie commestibili. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
