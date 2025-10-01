Il Tennis Club Foggia ospita il Torneo Macroarea Centro-Sud
Il Tennis Club Foggia si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del calendario sportivo giovanile: dal 4 al 12 ottobre si terrà la quarta tappa del Torneo Giovanile Macroarea Centro-Sud, riservato alle categorie Under 10, Under 12 e Under 14, sia maschili che femminili.L’evento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: tennis - club
Cava de’ Tirreni, “Poetiamo” – Poesia, musica ed emozioni al Social Tennis Club: mercoledì 23 luglio 2025, ore 20:00
Al Tennis Club Torricelle il rock'n'roll dello Stefano Martini Trio
Un viaggio sonoro coi Jukebox al Tennis Club Torricelle
Tennis Club Capaci, grande prova al Trofeo Coni: sconfitta solo al doppio di spareggio contro la Lombardia È mancato davvero poco al Tennis Club Capaci per chiudere con una vittoria la sua storica partecipazione alla decima edizione del Trofeo CONI 2025 - facebook.com Vai su Facebook
FOGGIA Tennis giovanile a Foggia: al via il Torneo Macroarea Centro-Sud - Dal 4 al 12 ottobre 2025, il Tennis Club Foggia ospiterà la quarta tappa del Torneo Giovanile Macroarea Centro- Lo riporta statoquotidiano.it