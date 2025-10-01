Il Teatro Palladium inaugura Atlanti | la nuova stagione tra arte memoria e resistenza culturale

Si è inaugurata il 30 settembre la nuova stagione del Teatro Palladium, Atlanti, alla presenza fra del Magnifico Rettore dell’Università di Roma Tre, Massimiliano Fiorucci, del Direttore Generale Alberto Attanasio, del Presidente della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium Riccardo Chiaradonna e della prorettrice Annalisa Tota e di Amedeo Ciaccheri, Presidente del Municipio Roma VIII. A parlare del ricco programma che anche quest’anno illuminerà gli spazi di Piazza Bartolomeo Romano con oltre 200 giorni di attività e più di 100 appuntamenti fra teatro, musica, danza, cinema e filosofia, c’erano fra gli altri Luca Aversano, direttore del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Christian Uva, consigliere d’amministrazione della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, Valerio Vicari, Direttore della Roma Tre Orchestra, Sabrina Vellucci, responsabile della Terza Missione Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, Maurizio Fiorilla del Dipartimento Studi Umanistici e Stefano Cioffi, Direttore artistico del Festival Flautissimo. 🔗 Leggi su Funweek.it

