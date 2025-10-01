Il Teatro Massimo celebra il compositore palermitano Alessandro Scarlatti con un nuovo allestimento di Mitridate Eupatore dal 5 ottobre in scena

Una tragedia di vendetta e potere ispirata dichiaratamente all'Elettra di Sofocle e di Euripide. È Mitridate Eupatore, il capolavoro di Alessandro Scarlatti (Palermo 1660 - Napoli 1725) che la Fondazione Teatro Massimo riporta in scena da domenica 5 ottobre alle 20:00, con repliche fino al 12. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

