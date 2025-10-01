Il Teatro Apparte inaugura la stagione 2025 26 con la commedia musicale Full Gusti dal 4 ottobre a Palermo
Si apre all’insegna delle risate e della leggerezza la nuova stagione del Teatro Apparte, che sabato 4 ottobre alle 21:30 alzerà il sipario con “Full Gusti”, la commedia musicale che rivisita in chiave brillante il celebre film cult Full Monty.Protagonisti assoluti saranno I 4 Gusti, il quartetto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Teatro Apparte di Palermo al via la prima stagione - Il Teatro Apparte di Palermo presenta la sua prima stagione teatrale intitolata "Trame e miraggi", realizzata da Panormos Officina Artistica in collaborazione con L'Incanto di Iris e Spazio Cultura. Da ansa.it