Il Teatro Apparte inaugura la stagione 2025 26 con la commedia musicale Full Gusti dal 4 ottobre a Palermo

Palermotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apre all’insegna delle risate e della leggerezza la nuova stagione del Teatro Apparte, che sabato 4 ottobre alle 21:30 alzerà il sipario con “Full Gusti”, la commedia musicale che rivisita in chiave brillante il celebre film cult Full Monty.Protagonisti assoluti saranno I 4 Gusti, il quartetto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: teatro - apparte

"Cinema in musica - I love Morricone": al Teatro Apparte risuonano le colonne sonore che hanno fatto la storia

“Full Gusti”: la commedia musicale all'insegna delle risate apre la nuova stagione del Teatro Apparte

Papà a ore, lo spettacolo in scena al Teatro Apparte

“Full Gusti”: la commedia musicale all'insegna delle risate apre la nuova stagione del Teatro Apparte - Si apre all’insegna delle risate e della leggerezza la nuova stagione del Teatro Apparte, che sabato 4 ottobre alle 21:30 alzerà il sipario con “Full Gusti”, la commedia musicale che rivisita in ... palermotoday.it scrive

Teatro Apparte di Palermo al via la prima stagione - Il Teatro Apparte di Palermo presenta la sua prima stagione teatrale intitolata "Trame e miraggi", realizzata da Panormos Officina Artistica in collaborazione con L'Incanto di Iris e Spazio Cultura. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Apparte Inaugura Stagione