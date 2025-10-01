Il super manager Marco Bizzarri lascia Elisabetta Franchi | la stilista e imprenditrice diventa presidente della Betty Blue

Un “sogno a occhi aperti” durato troppo poco. Con una nota sintetica diramata nella tarda serata del 29 settembre, la Betty Blue Spa, società che produce il marchio Elisabetta Franchi, ha annunciato la fine del sodalizio con Marco Bizzarri. L’ex Ceo di Gucci, che nell’aprile 2024 era entrato nel brand bolognese con il ruolo di presidente e una quota fino al 23%, lascia l’incarico per “cessazione del mandato”. A sostituirlo, nel ruolo di presidente, sarà la stessa Elisabetta Franchi. La comunicazione ufficiale parla di un “ processo di rinnovamento della governance volto a supportare efficacemente le future fasi di sviluppo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il super manager Marco Bizzarri lascia Elisabetta Franchi: la stilista e imprenditrice diventa presidente della Betty Blue

In questa notizia si parla di: super - manager

Prestia Inter U23, è lui il primo grande colpo dei nerazzurri: la super carriera del bomber di Football Manager

Astral, addio Mallamo. FdI rimuove il super manager e riapre lo scontro in maggioranza

Firenze: 139mila euro al super manager del traffico. Fi attacca: “Spesa inutile, il Comune ha i suoi professionisti”

Torino - Bando truccato al Mercato Ittico di Porta Palazzo: 4 indagati (anche la Super manager del Comune). Le ultime - facebook.com Vai su Facebook

Lavorare 65 ore a settimana (6 giorni su 7), riunioni al massimo in 12: ecco le regole del super manager de Meo - X Vai su X

Marco Bizzarri lascia Betty Blue di Elisabetta Franchi: la fondatrice nuova presidente del gruppo - L’ex ad di Gucci era entrato nella società bolognese nell’aprile 2024 e, ora, a fine mandato ha deciso di uscire. Si legge su bologna.repubblica.it

Bizzarri lascia il brand di Elisabetta Franchi. Il manager rubierese si dimette da Betty Blue - Il manager rubierese Marco Bizzarri, ex ceo di Gucci, ha concluso il suo mandato come presidente del consiglio di ... Si legge su msn.com