Il suolo riprende il suo ritmo di sollevamento dopo la breve discesa di inizio mese

E' uscito il bollettino settimanale ingv relativo al periodo 22-28 settembre. Una settimana caratterizzata da 76 eventi sismici con Md max 1.7, dunque un'energia piuttosto bassa. Per quanto riguarda il sollevamento, il grafico della deformazione è esplicativo. Si nota lo scalino verso il basso che si è avuto durante la crisi sismica dei giorni 31-1 e la successiva ripresa del

