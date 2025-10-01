Il sottosegretario Molteni incontra gli agenti della Polfer feriti

“Questa mattina insieme al Sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni abbiamo incontrato in Questura a Caserta, alla presenza del Questore Andrea Grassi, gli agenti della Polfer rimasti feriti nei giorni scorsi durante un intervento in difesa di una donna senza fissa dimora. Insieme. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Nell'ambito del 9° Congresso Provinciale, la Segreteria COISP di Caserta organizza un convegno sul tema "La cultura della Legalità in terra di lavoro". Parteciperà, tra gli altri, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, On.le Nicola Molteni.

Successo per il convegno del COISP oggi a Lecce su "La Polizia di Stato, un presidio per la Comunità". Presenti il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Nicola Molteni e Don Antonio Coluccia, fondatore dell'Opera "Don Giustino".

Crack a Bologna, il sottosegretario Molteni: “Un dossier in Procura? Una pagliacciata per sviare l’attenzione” - Bologna, 2 settembre 2025 – Anche Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno, interviene sull’emergenza crack a Bologna, dopo le polemiche sull’iniziativa di distribuire pipe gratis ai consumatori e ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Como, tre carabinieri feriti e due poliziotti speronati. Il sottosegretario leghista Molteni: «Un reato predatorio su due commesso da stranieri, sarà tolleranza zero» - Tre carabinieri feriti a Cantù durante l’arresto di un 24enne accusato di furti su dodici auto in sosta e in una casa. Secondo milano.corriere.it