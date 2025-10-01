Il sottosegretario Molteni incontra gli agenti della Polfer feriti

“Questa mattina insieme al Sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni abbiamo incontrato in Questura a Caserta, alla presenza del Questore Andrea Grassi, gli agenti della Polfer rimasti feriti nei giorni scorsi durante un intervento in difesa di una donna senza fissa dimora. Insieme. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

