il sostegno degli italiani porta speranza a gaza e sui media e social arabi rimbalzano salis di battista e cacciari

"A Gaza i video della solidarietà italiana si diffondono di telefono in telefono, portando un raggio di speranza tra le macerie, la fame e le bombe". Così, scrive Eman Abu Zayed sul sito di Al Jazeera, "il cuore si è riempito di gioia". "Lunedì scorso ero per strada a Nuseirat – continua –, nella Striscia di Gaza centrale, cercando di intercettare un segnale internet – cosa che ormai è quasi impossibile. La nostra casa era stata appena bombardata per la terza volta: Avevo appena perso tutto, nuovamente". Appena riesce a trovare la rete, scrive la giornalista, 'gli account social sono inondati di video dall'Italia, delle marce del popolo italiano in solidarietà con Gaza'.

