Il sostegno degli italiani porta speranza a Gaza E sui media e social arabi rimbalzano Salis Di Battista e Cacciari
“A Gaza i video della solidarietà italiana si diffondono di telefono in telefono, portando un raggio di speranza tra le macerie, la fame e le bombe”. Così, scrive Eman Abu Zayed sul sito di Al Jazeera, “il cuore si è riempito di gioia”. “Lunedì scorso ero per strada a Nuseirat – continua –, nella Striscia di Gaza centrale, cercando di intercettare un segnale internet – cosa che ormai è quasi impossibile. La nostra casa era stata appena bombardata per la terza volta: Avevo appena perso tutto, nuovamente”. Appena riesce a trovare la rete, scrive la giornalista, ‘gli account social sono inondati di video dall’Italia, delle marce del popolo italiano in solidarietà con Gaza’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sanitari italiani in digiuno per Gaza, farmaci boicottati. Il 28 la mobilitazione delle associazioni, il sostegno di Don Ciotti
Nel 2022 i Comuni italiani hanno speso 800 milioni di euro per il sostegno a poveri e persone in difficoltà, con un calo di 102 milioni rispetto al 2021. In parallelo, è aumentata la spesa per l’inclusione degli immigrati. Dopo il picco del 2020 legato ai fondi strao - facebook.com Vai su Facebook
possiamo percepire il sostegno, voglio ringraziare gli italiani che sono con la Palestina e so che sono molti! Voglio che ricordino le parole di mio padre Marwan Barghouthi quando disse: le nostre catene saranno spezzate prima che ci spezziamo noi" - X Vai su X
