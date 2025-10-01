Il Sipario Strappato di Arenzano apre la nuova stagione teatrale con Cristiano Militello
Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 21 si apre la stagione teatrale del Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) con “Rate mancanti”, spettacolo che porta sul palco la comicità e l’energia travolgente di Cristiano Militello, volto noto di Zelig e Striscia la Notizia. Con lui, al pianoforte. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: sipario - strappato
Il Sipario Strappato di Arenzano dà il via alla nuova stagione con 41 spettacoli per tutte le età
Liveticket. . RATE MANCANTI: Cristiano Militello in Scena per Pagare il Mutuo! Teatro Il Sipario Strappato, Arenzano (GE), Liguria ? 04 ottobre 2025 ? Dalle 21:00 alle 22:30 Preparatevi a un'ondata di risate con il ritorno al suo primo amore: il Te - facebook.com Vai su Facebook
Rate Mancanti: Cristiano Militello inaugura la stagione del Sipario Strappato di Arenzano https://ligurianotizie.it/rate-mancanti-cristiano-militello-inaugura-la-stagione-del-sipario-strappato-di-arenzano/2025/09/29/620861/… via @LiguriaNotizie - X Vai su X
Il Sipario Strappato di Arenzano apre la nuova stagione teatrale con Cristiano Militello - Con il manifesto obiettivo di finire di pagare il mutuo, il più goliardico inviato televisivo italiano torna al suo primo amore: il teatro comico. Come scrive genovatoday.it
Rate Mancanti: Cristiano Militello inaugura la stagione del Sipario Strappato di Arenzano - Sabato 4 ottobre 2025 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, lo show “Rate Mancanti” porta la comicità di Cristiano Militello in scena ... Segnala ligurianotizie.it