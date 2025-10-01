Il Sipario Strappato di Arenzano apre la nuova stagione teatrale con Cristiano Militello

Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 21 si apre la stagione teatrale del Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) con "Rate mancanti", spettacolo che porta sul palco la comicità e l'energia travolgente di Cristiano Militello, volto noto di Zelig e Striscia la Notizia. Con lui, al pianoforte.

