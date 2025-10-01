Il sindaco più amato d' Italia si dimette | Matarrelli corre alle regionali

MESAGNE - È ufficiale. Toni Matarrelli ha rassegnato le dimissioni da sindaco di Mesagne ed è pronto ad intraprendere un nuovo percorso, che lo vedrà certamente protagonista durante la campagna elettorale per le regionali del prossimo novembre. Domani mattina, giovedì 2 ottobre 2025, si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: sindaco - amato

Marco Scaramellini è il 16esimo sindaco più amato d'Italia

Orrore sulla strada, schianto tra auto e ambulanza: l’amato sindaco muore tra le fiamme in modo atroce

«Il sindaco più amato d’Italia? Nessuna ricetta: I cittadini premiano la coerenza e le azioni concrete». Parla Marco Fioravanti

#nocerasuperiore, consiglio comunale: l'ottimo intervento del consigliere di minoranza Carmine Amato sull'idea d'intitolazione di un luogo pubblico cittadino al dottor Enrico De Santis, sindaco del passato, capace di contribuire alla crescita della città con intelli - facebook.com Vai su Facebook

Il sindaco più amato d’Italia: "Il segreto? Lavoro 18 ore al giorno" - Marco Fioravanti, 42 anni, enfant prodige di Fratelli d’Italia, secondo il Governance Poll 2025 del Sole 24Ore, lei è il sindaco più amato d’Italia con un gradimento del 70% nella città, Ascoli, che ... quotidiano.net scrive

Ad Ascoli il sindaco più amato d'Italia, 'umanità e concretezza' - Dedicare tempo all'ascolto, dialogare costantemente, e in maniera chiara e trasparente, con i cittadini, oltre alle tante attività messe a terra per il territorio". Come scrive ansa.it