Il sindaco più amato d' Italia si dimette | Matarrelli corre alle regionali

Brindisireport.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MESAGNE - È ufficiale. Toni Matarrelli ha rassegnato le dimissioni da sindaco di Mesagne ed è pronto ad intraprendere un nuovo percorso, che lo vedrà certamente protagonista durante la campagna elettorale per le regionali del prossimo novembre. Domani mattina, giovedì 2 ottobre 2025, si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

