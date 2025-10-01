Il sindaco Manfredi | Contrario ai divieti dei tifosi in trasferta il calcio non può essere solo televisivo

Nell’intervista concessa al Corriere dello Sport, il sindaco Gaetano Manfredi ha anche espresso la propria contrarietà nei confronti dei divieti di trasferta che spesso colpiscono i tifosi del Napoli. Ecco le sue parole: «Sono molto contrario. Fermo restando che sono provvedimenti presi per motivi di sicurezza dal ministero dell’Interno. Dobbiamo però sempre pensare di poter consentire la mobilità. Deve sapere che mio padre era un dirigente del Nola, la squadra della mia città. Da ragazzino seguivo tantissimo il Nola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il sindaco Manfredi: «Contrario ai divieti dei tifosi in trasferta, il calcio non può essere solo televisivo»

