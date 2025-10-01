Il sindaco fischiato

Povero Marco Massari, sindaco di Reggio Emilia: credeva di raccogliere osanna e invece è stato fischiato da una platea di odiatori e deriso dalla stessa persona che lui stesso aveva deciso di premiare, l'inviata Onu per la Palestina Francesca Albanese. La colpa di Massari è la seguente: in un teatro pieno di pro Pal, ha detto che non ci può essere pace, in Palestina, senza la cessazione dei massacri da parte di Israele e la liberazione degli ostaggi da parte di Hamas. Apriti cielo. La platea è insorta: ''Perché dici ostaggi? Sei uno di loro!''. Albanese, accanto a lui, scuoteva la testa. Stava prendendo le distanze dai contestatori? Macché. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it