Il sindaco di sinistra critica Hamas lo linciano | Parli come Meloni! Accanto a lui la Albanese lo fulmina
“Guardate questo video. Il sindaco di Reggio Emilia dice tutti i ‘comandamenti giusti’: ‘Israele non ha giustificazioni’, ‘il genocidio’, ecc. Poi commette il peccato capitale, e per giunta proprio accanto alla Gran Sacerdotessa. Dice – tenetevi forte – che Hamas deve rilasciare gli ostaggi. E allora giù fischi, insulti (“vergognati!”, “non capisci niente!”), gesti di disapprovazione plateali da parte della prossima candidata del Campo Largo, che dopo avrà pure il coraggio di dire ‘ti perdono sindaco, ma non dirlo più’. É una scena incredibile, l’ho dovuta guardare un paio di volte perché onestamente non credevo ai miei occhi e alle mie orecchie”, è il post pubblicato su X dal parlamentare Lugi Marattin, ex Pd, oggi LibDem. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: sindaco - sinistra
Calabria, l’anti Occhiuto: il sindaco di Corigliano-Rossano federatore a sinistra
Fango su Sergio Ramelli in Piemonte da un ex sindaco di sinistra: “Era un picchiatore neofascista”, la famiglia lo querela
Il sindaco di sinistra cancella Gianfranco Miglio da Adro. Ira della Lega: "Ignorante e codardo"
NON FAREMO MAI LA STAMPELLA DI BEPPE SALA E DELLA SINISTRA Oggi in aula a Palazzo Marino, in consiglio comunale, sulla importante delibera sullo stadio: il sindaco Sala ha perso sette anni rimandando continuamente la decisione sul futuro dello - facebook.com Vai su Facebook
A proposito di odio della sinistra e di free speech, è normale che un sindaco fascista prenda a testate e minacci dei liberi cittadini che manifestano? Che personaggio schifoso. #Bandecchi #Terni - X Vai su X
Francesca Albanese «umilia» il sindaco di Reggio Emilia (che la stava premiando): «Libertà degli ostaggi israeliani? Non dirlo più e ti perdono» - Giustizia per i palestinesi, ma non si parli di liberazione degli ostaggi israeliani da parte di Hamas come condizione di pace. msn.com scrive
Empoli riconosce la Palestina, approvata delibera: "È genocidio". Fdi si astiene, critiche da sinistra - Con una delibera di indirizzo politico approvata ieri in consiglio comunale, è stato infatti dato seguito ... Riporta gonews.it