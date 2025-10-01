Il sindaco di sinistra critica Hamas lo linciano | Parli come Meloni! Accanto a lui la Albanese lo fulmina

Secoloditalia.it | 1 ott 2025

“Guardate questo video. Il sindaco di Reggio Emilia dice tutti i ‘comandamenti giusti’: ‘Israele non ha giustificazioni’, ‘il genocidio’, ecc. Poi commette il peccato capitale, e per giunta proprio accanto alla Gran Sacerdotessa. Dice – tenetevi forte – che Hamas deve rilasciare gli ostaggi. E allora giù fischi, insulti (“vergognati!”, “non capisci niente!”), gesti di disapprovazione plateali da parte della prossima candidata del Campo Largo, che dopo avrà pure il coraggio di dire ‘ti perdono sindaco, ma non dirlo più’. É una scena incredibile, l’ho dovuta guardare un paio di volte perché onestamente non credevo ai miei occhi e alle mie orecchie”, è il post pubblicato su X dal parlamentare Lugi Marattin, ex Pd, oggi LibDem. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

sindaco sinistra critica hamasFrancesca Albanese «umilia» il sindaco di Reggio Emilia (che la stava premiando): «Libertà degli ostaggi israeliani? Non dirlo più e ti perdono» - Giustizia per i palestinesi, ma non si parli di liberazione degli ostaggi israeliani da parte di Hamas come condizione di pace. msn.com scrive

sindaco sinistra critica hamasEmpoli riconosce la Palestina, approvata delibera: "È genocidio". Fdi si astiene, critiche da sinistra - Con una delibera di indirizzo politico approvata ieri in consiglio comunale, è stato infatti dato seguito ... Riporta gonews.it

