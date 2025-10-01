Il sindaco di sinistra critica Hamas lo linciano | Parli come Meloni! Accanto a lui la Albanese lo fulmina

“Guardate questo video. Il sindaco di Reggio Emilia dice tutti i ‘comandamenti giusti’: ‘Israele non ha giustificazioni’, ‘il genocidio’, ecc. Poi commette il peccato capitale, e per giunta proprio accanto alla Gran Sacerdotessa. Dice – tenetevi forte – che Hamas deve rilasciare gli ostaggi. E allora giù fischi, insulti (“vergognati!”, “non capisci niente!”), gesti di disapprovazione plateali da parte della prossima candidata del Campo Largo, che dopo avrà pure il coraggio di dire ‘ti perdono sindaco, ma non dirlo più’. É una scena incredibile, l’ho dovuta guardare un paio di volte perché onestamente non credevo ai miei occhi e alle mie orecchie”, è il post pubblicato su X dal parlamentare Lugi Marattin, ex Pd, oggi LibDem. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

