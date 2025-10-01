Il silenzio di un pozzo | Giuseppe Scuotto ritrovato cadavere a pochi passi da casa
È stato ritrovato cadavere Giuseppe Scuotto, sessantottenne originario di Sant’Angelo dei Lombardi, ma residente in provincia di Alessandria, scomparso la mattina del 22 agosto dalla contrada Ruggiano, dove si era recato insieme alla moglie per trascorrere una breve vacanza a casa della figlia.A. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Sant’Angelo dei Lombardi, ritrovato senza vita Giuseppe Scuotto: il corpo nel pozzo vicino casa - Si è conclusa tragicamente la scomparsa di Giuseppe Scuotto, il 68enne di Sant’Angelo dei Lombardi di cui non si avevano notizie dal 22 agosto scorso. Scrive irpiniaoggi.it
Ritrovato in un pozzo il corpo senza vita del sessantottenne scomparso ad agosto - A distanza di circa quaranta giorni dalla sua scomparsa, arriva l’epilogo piu’ tragico per Giuseppe Scuotto, il 68enne di Sant ‘Angelo dei Lombardi scomparso dalla sua abitaz ... Segnala irpinianews.it