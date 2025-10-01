Il secondo film dei Simpson sarebbe il finale perfetto per la serie
I Simpson stanno per tornare con un nuovo film, a 20 anni di distanza dall’uscita del primo The Simpsons Movie. Questo potrebbe essere il momento ideale per chiudere in grande la saga della famiglia più famosa di Springfield. La serie animata, una vera leggenda, è la più longeva nel mondo occidentale e una delle più longeve in assoluto nella storia della televisione. Grazie al rinnovo di quattro stagioni da parte di Fox, lo show arriverà fino alla 40esima stagione. Il ritorno sul grande schermo con un sequel arriva in un momento cruciale per la serie. Non solo segna il ventesimo anniversario del primo film — un evento che la stessa serie ha più volte ironizzato — ma rappresenta anche la prima vera novità significativa per molti fan da tempo lontani dalla serie. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
I Simpson, il secondo film uscirà nel 2027 - Con uno scarno comunicato pubblicato su Instagram, viene annunciato il secondo film dedicato ai "I Simpson" che uscirà nei cinema di tutto il mondo nel 2027. Secondo news.fidelityhouse.eu
Il ritorno di Homer. Il sequel del film dei Simpson uscirà nel 2027 - A vent’anni dall'uscita del primo film la famiglia di Springfield ritorna sul grande schermo. Come scrive huffingtonpost.it