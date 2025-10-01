Il secondo abito da sposa di Veronica Peparini | quanto costa il vestito con guanti e spacco per il party

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Veronica Peparini e Andreas Muller, dopo la nascita delle gemelline, sono convolati a nozze. La sposa nel giorno del matrimonio ha scelto due cambi d'abito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: secondo - abito

Secondo i media Usa la Casa Bianca ha chiesto se Zelensky indosserà un abito per il vertice con Trump

Selena Gomez sposa Benny Blanco e il secondo abito è da vera principessa Disney

secondo abito sposa veronicaVeronica Peparini, due abiti per il suo sì ad Andreas Muller. Tra essenzialità e glamour - La coreografa e il ballerino si sono giurati amore eterno nella cornice delle Scuderie di San Giorgio, a Roma. Riporta vanityfair.it

secondo abito sposa veronicaL’abito da sposa di Veronica Peparini: il vestito da principessa per il matrimonio con Andreas Muller - Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati ieri a Roma, coronando il loro sogno d'amore 8 anni dopo il primo incontro ad Amici ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Secondo Abito Sposa Veronica