Il sapere che nutre il futuro

Nel nostro paese, dove il cibo è cultura, identità e motore economico, la filiera agroalimentare si trova al centro di una profonda trasformazione che risponde a nuove esigenze di mercato, ambientali e sociali. La produzione, oggi, si basa sull’equilibrio tra attenzione alla tutela del territorio. 🔗 Leggi su Today.it

Se la cucina insegna che il futuro è inclusione - Andiamo verso un mondo in cui il mangiare diventa coscienza collettiva: un’arte che non nutre solo il corpo ma anche il senso civico; un sapere che si intreccia con la comunità ... Segnala corriere.it

