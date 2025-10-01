Il SAG-AFTRA contro l’attrice fatta con l’AI Tilly Norwood | non ha emozioni non esiste
Il SAG -AFTRA ha rilasciato una dichiarazione in cui condanna Tilly Norwood, l'” attrice ” AI diventata oggetto di controversia a Hollywood dopo che la sua creatrice, Eline Van der Velden, ha recentemente affermato che diversi agenti erano interessati a ingaggiare la creazione AI. L’associazione degli attori ritiene che “ la creatività sia, e debba rimanere, incentrata sull’uomo ” e “ si oppone alla sostituzione degli attori umani con attori sintetici “. “ Per essere chiari, ‘Tilly Norwood’ non è un’attrice, è un personaggio generato da un programma informatico che è stato addestrato sul lavoro di innumerevoli artisti professionisti, senza permesso o compenso “, ha scritto SAG-AFTRA in una dichiarazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: aftra - attrice
Tilly Norwood, sul caso dell'attrice generata con l'IA arriva la risposta del sindacato SAG-AFTRA
L'attrice IA Tilly Norwood condannata dal SAG-AFTRA: "Non è umana, non ha emozioni"
Da qualche giorno l'interesse di alcune agenzie per l'attrice #TillyNorwood, generata con l'intelligenza artificiale, ha suscitato polemiche e, ora, arriva anche la risposta del sindacato SAG-AFTRA sulla vicenda. - X Vai su X
Tilly Norwood ha tutto: un volto fotogenico, una voce suadente, un profilo Instagram impeccabile. Sembra una giovane promessa del cinema. Ma non esiste. È un’attrice generata dall’intelligenza artificiale, creata dallo studio britannico Particle6. Nessuna vit - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo sciopero contro l'uso dell'AI nei videogiochi - AFTRA, che rappresenta un gran numero di artisti operanti nel settore dei media e dello spettacolo, ha indetto uno nuovo sciopero, questa volta incentrato sull'uso ... Riporta hdblog.it
SAG-AFTRA annuncia uno sciopero contro le principali società di videogiochi - AFTRA ha annunciato un nuovo sciopero che coinvolgerà i doppiatori e gli attori che lavorano nel mondo dei videogiochi, con questa protesta che verte principalmente sull’uso dell’intelligenza ... Secondo game-experience.it