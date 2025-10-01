Il SAG-AFTRA contro l’attrice fatta con l’AI Tilly Norwood | non ha emozioni non esiste

Il SAG -AFTRA ha rilasciato una dichiarazione in cui condanna Tilly Norwood, l'” attrice ” AI diventata oggetto di controversia a Hollywood dopo che la sua creatrice, Eline Van der Velden, ha recentemente affermato che diversi agenti erano interessati a ingaggiare la creazione AI. L’associazione degli attori ritiene che “ la creatività sia, e debba rimanere, incentrata sull’uomo ” e “ si oppone alla sostituzione degli attori umani con attori sintetici “. “ Per essere chiari, ‘Tilly Norwood’ non è un’attrice, è un personaggio generato da un programma informatico che è stato addestrato sul lavoro di innumerevoli artisti professionisti, senza permesso o compenso “, ha scritto SAG-AFTRA in una dichiarazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

