Il rossetto di Kiko Milano in collaborazione con Toilet Paper
Con un nuovo sistema smart di apertura e chiusura, interpreta una idea di make-up facile, divertente e senza limiti. Il tutto con una texture semi matte e 12 nuance tra cui scegliere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: rossetto - kiko
Scopri One Magic Touch LipStylo, il nuovo rossetto Kiko Milano con sistema di applicazione one touch: colore uniforme, finish semi-matte e labbra idratate in un solo gesto. Il formato stylo si apre e si applica con una sola mano, per un look impeccabile in u - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo rossetto KIKO Milano si applica con una mano sola - up Brand in Italia lancia la novità con un evento aperto al pubblico il 24 e 25 Settembre a tema Glam Western ... elle.com scrive
KIKO Milano lancia il rossetto One Magic Touch Lip Stylo con un evento durante la Fashion Week 2025 - opaco e long lasting: One Magic Touch Lip Stylo entra a far parte dell’offerta Baseline di KIKO Milano. Da vanityfair.it