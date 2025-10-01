Il rombo dei motori contro la violenza sulle donne tutto pronto per il raduno regionale con i Good Bikers Fest
Il potente rombo dei motori griderà No alla violenza sulle donne. Si attendono oltre 1500 motociclisti domenica, a Mondello, per la terza edizione di Good Bikers Fest. Al raduno regionale parteciperanno diverse tipologie di moto e auto storiche. Appuntamento in viale Regina Elena, con transito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
