Con l’annuncio di un nuovo capitolo cinematografico dedicato ai Simpson, cresce l’attenzione verso i personaggi e le trame che potrebbero tornare sul grande schermo. La possibilità di riproporre alcuni dei villain più iconici della serie animata apre scenari interessanti, soprattutto considerando la storia e il successo dei precedenti film. In questo contesto, si analizza quale potrebbe essere il ruolo di uno dei personaggi più amati e memorabili: Hank Scorpio. il sequel di the simpsons movie rappresenta un’opportunità unica per riportare hank scorpio. Il primo film de I Simpson ha riscosso grande successo sia di critica che di incassi, consolidando la popolarità del franchise a livello internazionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Il ritorno di Hank Scorpio nel film dei Simpson 2 è l’ideale per il sequel