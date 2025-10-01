Il ritorno della manicure delle nonne | Ilary Blasi lancia il must dell'autunno 2025
Ilary Blasi ha rinnovato la manicure non appena rientrata da Parigi e ne ha approfittato per lanciare il trend beuty che diventerà super gettonato in autunno: lo smalto che lascia le unghie scoperte sui lati. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla mania. 🔗 Leggi su Fanpage.it
