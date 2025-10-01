Forse gli street tutor torneranno a Monza. Ma non subito e non necessariamente con la stessa formula che, tra giugno e inizio agosto, li aveva visti in servizio nei punti più delicati della città. Il tema, finito apparentemente in archivio dopo la sospensione del 2 agosto, è tornato d’attualità nell’ultima seduta di Consiglio comunale. A riaprirlo è stato Paolo Piffer, consigliere di Civicamente, che nei mesi scorsi aveva presentato una mozione per chiederne la cancellazione. La proposta, però, è stata ritirata per la sua obsolescenza. Ora la questione sta passando da Regione Lombardia, dove si discute un disegno di legge per istituire figure simili a livello regionale, sul modello già sperimentato in Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ritorno degli Street Tutor: "Solo se paga la Regione"