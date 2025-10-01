Il rilancio di Pisano | Un corso universitario in logistica e trasporti
"Dare vita a un corso di formazione universitaria su logistica e trasporti in collaborazione con gli enti del territorio". Il commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, Bruno Pisano, alza ancor di più l’asticella in tema di formazione rilanciando una proposta ambiziosa in ambito educativo, nel corso del suo intervento nel talk ‘Green&Blue Innovation hub. Skills & training for the Blue Economy’ tenutosi ieri a Seafuture. "È un segmento mancante – ha spiegato Pisano – in questo momento è estremamente importante formare una classe manageriale che parta dal territorio e che faciliti gli investimenti che aumenteranno sempre di più da parte delle grandi multinazionali per individuare figure professionali di alto livello su questo territorio e lasciare alla Spezia le ‘stanze dei bottoni’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
