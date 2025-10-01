il regista loris lai ospite a terra di siena torna al pendola il festival cinematografico

Terra di Siena ha presentato il calendario delle proiezioni per la ventinovesima edizione del festival cinematografico, che quest’anno torna nella sua storica collocazione del Cinema Pendola. Non solo film in gara, anche proiezioni celebrative e riconoscimenti alla memoria, per la manifestazione che da martedì 7 a sabato 11 porterà a Siena il mondo del grande cinema. Da Claudia Cardinale a Michael Madsen, due volti scomparsi cui il festival fondato e diretto da Maria Pia Corbelli vuole dedicare un momento di ricordo e celebrazione. Grande ospite dell’edizione sarà il regista Loris Lai, che porta con sé il suo ‘I bambini di Gaza: sulle onde della Libertà’, già premiato alla Mostra di Venezia, al quale sarà affidata anche una masterclass per gli studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

