Il radicchio di Chioggia ormai va in regalo | Ce lo pagano 15 cent produrlo ne costa 50
Momento difficile per produttori di radicchio di Chioggia, la coltura principale del territorio clodiense. La Coldiretti denuncia come numerosi agricoltori si stiano recando in questi giorni all’ufficio zona per chiedere aiuto, descrivendo una situazione ormai diventata insostenibile.Clicca qui. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: radicchio - chioggia
https://www.chioggianews24.it/chioggia-a-tavola-in-ottobre-tra-zucca-radicchio-e-sapori-del-mare/ - facebook.com Vai su Facebook