Il prossimo Silent Hill potrebbe non seguire la formula di Silent Hill f Konami svela perché

Silent Hill f, l’ultimo capitolo, ambientato in Giappone e con protagonista Hinako, ha raggiunto un traguardo straordinario: 1 milione di copie vendute in meno di una settimana, superando persino il ritmo di diffusione del celebre Silent Hill 2. La critica e il pubblico hanno risposto con entusiasmo, segnalando la rinascita di un franchise storico. Eppure, nonostante questi numeri da record, Konami non intende trasformare questo gioco nel nuovo standard della serie. Il producer Motoi Okamoto, intervistato durante il Tokyo Game Show, ha sottolineato che il futuro del franchise non sarà ancorato a una formula unica. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Il prossimo Silent Hill potrebbe non seguire la formula di Silent Hill f, Konami svela perché

In questa notizia si parla di: prossimo - silent

Ultimissimi giorni per preordinare FC 26 e Silent Hill f, entrambi in uscita venerdì prossimo 26 Settembre Preordina ora in negozio o sul nostro shop online: https://www.jollyrogerbay.it Via Lago di Carezza 4/B - Carpi MO Spedizione in tutta Italia, gratui - facebook.com Vai su Facebook

Il prossimo Silent Hill non seguirà necessariamente la formula di Silent Hill f, Konami vuole sperimentare - Silent Hill f si sta rivelando un successo ma Konami ha comunque intenzione di continuare a sperimentare con la serie, dunque non è detto che un prossimo capitolo sia destinato a seguirne le orme. Da multiplayer.it

I prossimi giochi di Silent Hill potrebbero essere molto diversi da Silent Hill f, afferma il producer - Silent Hill f ha fatto centro: in meno di 24 ore dal lancio ha già superato il milione di copie vendute nel mondo, diventando il titolo della serie di Silent Hill con la crescita più rapida di sempre. Lo riporta it.ign.com