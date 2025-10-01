Il Pronto soccorso non chiude Ma è polemica

Ilrestodelcarlino.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa 200 persone presenti (ampiamente superata la disponibilità della sala consiliare) l’altra sera al consiglio comunale aperto richiesto dalla sindaca di Vignola, Emilia Muratori, per parlare della riorganizzazione del servizio del 118 e del futuro del Pronto Soccorso di Vignola. Nei piani dell’Ausl, infatti, temporaneamente "congelati" su richiesta della stessa sindaca durante l’ultima riunione della Conferenza territoriale socio sanitaria (Ctss), vi è la rimodulazione del servizio di auto medica, che rispetto alla situazione attuale – h24 su Vignola e h12 su Maranello, in orario diurno – vedrebbe un h12 diurno a Vignola, un h12 diurno a Maranello e un h12 notturno a Pozza di Maranello (il risparmio – poi smentito da Ausl – sarebbe in uno dei medici del Pronto soccorso di Vignola, che stando nell’auto medica a Pozza, non sarebbe anche al Pronto soccorso di Vignola). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il pronto soccorso non chiude ma 232 polemica

© Ilrestodelcarlino.it - "Il Pronto soccorso non chiude". Ma è polemica

In questa notizia si parla di: pronto - soccorso

Maxi rissa nella notte a Macerata: coltellate in centro, caos al pronto soccorso

Caldo estremo a Ferragosto, oltre 550 pazienti nei pronto soccorso: i dati del Ferrarese

Identificato, dopo 6 giorni in pronto soccorso e la protesta: “Ho querelato Saltamartini”

Ad Agropoli chiude il pronto soccorso: cittadini in piazza - assistenziale, sarà un disagio per i residenti di Agropoli, ma anche per i turisti che d'estate raddoppiano la popolazione del ... Secondo rainews.it

pronto soccorso chiude 232"Il Pronto soccorso non chiude". Ma &#232; polemica - Vignola, Consiglio comunale fiume sulla riorganizzazione del 118. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pronto Soccorso Chiude 232