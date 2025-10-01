Il Pronto soccorso non chiude Ma è polemica
Circa 200 persone presenti (ampiamente superata la disponibilità della sala consiliare) l’altra sera al consiglio comunale aperto richiesto dalla sindaca di Vignola, Emilia Muratori, per parlare della riorganizzazione del servizio del 118 e del futuro del Pronto Soccorso di Vignola. Nei piani dell’Ausl, infatti, temporaneamente "congelati" su richiesta della stessa sindaca durante l’ultima riunione della Conferenza territoriale socio sanitaria (Ctss), vi è la rimodulazione del servizio di auto medica, che rispetto alla situazione attuale – h24 su Vignola e h12 su Maranello, in orario diurno – vedrebbe un h12 diurno a Vignola, un h12 diurno a Maranello e un h12 notturno a Pozza di Maranello (il risparmio – poi smentito da Ausl – sarebbe in uno dei medici del Pronto soccorso di Vignola, che stando nell’auto medica a Pozza, non sarebbe anche al Pronto soccorso di Vignola). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
