Il programma tv Foodish a Genova per la focaccia ripiena e le acciughe più buone | ecco quali sono

È stata incoronata in tv la “focaccia ripiena” più buona di Genova, almeno secondo Carmen Russo e Joe Bastianich, i presentatori del programma tv “Foodish” andato in onda martedì 30 settembre su Tv8.Qual è la focaccia ripiena più buona di Genova secondo FoodishAlla fine, i due giudici hanno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: programma - foodish

Carmen Russo e Joe Bastianich a Genova per il programma tv "Foodish": quando vederlo

Oggi, alle ore 20:30 su TV8, andrà in onda la puntata del programma “Foodish”, condotto da Joe Bastianich, che vedrà la partecipazione dei nostri concittadini Mario Notararigo e Federico Vena, gestori del locale Madonieat di Palermo, insieme allo chef Raffa - facebook.com Vai su Facebook

Carmen Russo e Joe Bastianich a Genova per il programma tv "Foodish": quando vederlo - Genova protagonista dello show tv “Foodish”, in onda questa sera, martedì 30 settembre, alle 20,30 su Tv8. Scrive genovatoday.it

Tv, "Foodish" a Genova per la focaccia, il pesto e le acciughe più buone: tutti i premiati - È stata incoronata in tv la “focaccia ripiena” più buona di Genova, almeno secondo Carmen Russo e Joe Bastianich, i giudici del programma tv “Foodish” andato in onda martedì 30 settembre su Tv8. Riporta genovatoday.it