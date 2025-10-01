Il programma tv Foodish a Genova per la focaccia ripiena e le acciughe più buone | ecco quali sono

Genovatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata incoronata in tv la “focaccia ripiena” più buona di Genova, almeno secondo Carmen Russo e Joe Bastianich, i presentatori del programma tv “Foodish” andato in onda martedì 30 settembre su Tv8.Qual è la focaccia ripiena più buona di Genova secondo FoodishAlla fine, i due giudici hanno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

