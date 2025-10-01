Il progetto ’L’arte mi appartiene’ Il welfare culturale diventa libro Coinvolti oltre 250 operatori
’L’Arte Mi Appartiene’ è un volume che racconta otto edizioni di un progetto che ha coinvolto oltre 250 operatori di ambito socio-educativo e socio-assistenziale dei servizi pubblici e del privato sociale della città, che ha generato tante iniziative collaterali a favore di oltre 500 persone con vulnerabilità. Ma non solo, ’L’arte Mi Appartiene’ documenta una metodologia di welfare culturale nata in modo sperimentale dalla collaborazione tra Fondazione Palazzo Magnani e Farmacie Comunali Riunite nell’ambito delle politiche di welfare culturale dall’amministrazione comunale, attraverso Reggio Emilia Città Senza Barriere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
